Динамо продовжило контракт з Хацкевичем

Футбольний клуб Динамо підписав новий контракт з 45-річним білоруським фахівцем Олександром Хацкевичем, який продовжить працювати на посаді головного тренера першої команди.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нова угода розрахована на два роки. 45-річний білорус працює в київському клубі з червня 2017 року і виграв тільки Суперкубок України у 2018 році.

Нагадаємо, Динамо оголосило про підписання ганського опорника Кадірі.

Джерело - Динамо.