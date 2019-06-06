Динамо продовжило контракт з Хацкевичем

Футбольний клуб Динамо підписав новий контракт з 45-річним білоруським фахівцем Олександром Хацкевичем, який продовжить працювати на посаді головного тренера першої команди.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
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Нова угода розрахована на два роки. 45-річний білорус працює в київському клубі з червня 2017 року і виграв тільки Суперкубок України у 2018 році.
Нагадаємо, Динамо оголосило про підписання ганського опорника Кадірі.
Джерело - Динамо.