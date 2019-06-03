Ліверпуль хоче зберегти свого тренера Юргена Клоппа, а тому готується подовжити контракт з фахівцем.

Про це повідомляє The Guardian.

Власники клубу, компанія Fenway Sports Group, готові запропонувати німцю новий контракт з підвищеною зарплатою.

Деталі потенційної пропозиції не уточнюються, але питання є пріоритетним, і його намагатимуться вирішити протягом цього літа.

Термін чинної угоди Клоппа з Ліверпулем закінчується влітку 2022 року, він заробляє сім мільйонів фунтів на рік.

Нагадаємо, Ліверпуль переміг Тоттенгем у фіналі Ліги чемпіонів. Клопп відчуває полегшення у зв'язку з цим.

Джерело - The Guardian.