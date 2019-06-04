Баварія запропонувала 90 млн євро за півзахисника Байєра

Мюнхенська Баварія планує придбати 19-річного півзахисника Кая Хаверца.

Про це повідомляє TZ.de.

У літнє міжсезоння німецький гранд планує підсилити свій склад. Нещодавно розпочалися переговори із Байєром щодо молодого півзахисника. Баварія за трансфер Кая Хаверца запропонувала 90 млн євро.

Діючий контракт футболіста із Байєром закінчується влітку 2022 року.

Взимку Баварія пропонувала за гравця 80 млн євро, одна клуб із Леверкузена відмовив у трансфері.

Нагадаємо, Наполі планує підписати півзахисника Баварії Хамеса Родрігеса.

Раніше повідомлялося, що Рібері може повернутися в Марсель.

Джерело - football.ua.