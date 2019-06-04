Гравців Вальядоліда запідозрили у здачі матчу

Одразу сім гравців Вальядоліда попали під підозру у здачі матчу чемпіонату Іспанії проти Валенсії.

Про це повідомляє El Mundo.

Іспанська поліції продовжує розслідування щодо матчу 38-го туру Вальядолід-Валенсія (0:2), на яких господарі могли робити ставки.

Таку інформація стала відома правоохоронцям після прослуховування телефонних розмов екс-гравця Севільї Карлоса Аранди, із яких вияснилось, що сім гравців господарів були куплені.

Зокрема сім гравців Вальядоліда робили ставки в розмірі 10 тис євро на те, що вони програють кожен із таймів.

Відзначимо, що у вересні минулого року власником Вальядоліда став екс-гравець Реалу Роналду. Як повідомляється, він ніяк не причетний до організації договірних матчей.

Раніше повідомлялося, що невдовзі лівий захисник Ліона Ферлан Менді пройде медичний огляд в мадридському Реалі.

Нагадаємо, Реал готовий заплатити 70 млн євро за Еріксена.

Джерело - campeones.ua.