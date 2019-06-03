Тренер Вотфорда Хаві Грасія може очолити Челсі.
Про це повідомляє ESPN.
Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі близький до підписання контракту з Ювентусом.
Лондонський клуб вже почав пошуки нового головного тренера. Претендентом на цю посаду є наставник Шершнів Хаві Грасія.
Цього сезону іспанець з Вотфордом зайняв 11-е місце в чемпіонаті Англії і вийшов до фіналу Кубка Англії.
Нагадаємо, що Ювентус готовий сплатити Челсі компенсацію за розрив контракту з Саррі.
Італійський тренер привів цього року лондонців до перемоги в Лізі Європи.
Джерело - SportUa.