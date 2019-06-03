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Тріпп’є може стати гравцем Ювентуса

Сьогодні 21:44 282 0
Тріпп’є може стати гравцем Ювентуса

Захисник Тоттенгема Кіран Тріпп’є може продовжити кар’єру в італійській Серії A.  

Про це повідомляє Sky Sports Italy.  

Інтерес до футболіста має Ювентус, який бачить в ньому заміну Жоау Канселу.

Португалець може покинути Ювентус та перейти до Манчестер Сіті або Манчестер Юнайтед.

28-річний Тріпп’є в минулому сезоні зіграв 27 матчів в АПЛ – на його рахунку один гол та чотири гольові передачі.

Нагадаємо, що інтерес до захисника проявив Манчестер Юнайтед.

Тоттенгем також може продати Крістіана Еріксена до Реала за 70 млн євро.

Джерело - Tribuna.

#Тріп'єр, #Тоттенгем, #Ювентус
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