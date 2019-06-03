Тріпп’є може стати гравцем Ювентуса

Захисник Тоттенгема Кіран Тріпп’є може продовжити кар’єру в італійській Серії A.
Про це повідомляє Sky Sports Italy.
Інтерес до футболіста має Ювентус, який бачить в ньому заміну Жоау Канселу.
Португалець може покинути Ювентус та перейти до Манчестер Сіті або Манчестер Юнайтед.
28-річний Тріпп’є в минулому сезоні зіграв 27 матчів в АПЛ – на його рахунку один гол та чотири гольові передачі.
Нагадаємо, що інтерес до захисника проявив Манчестер Юнайтед.
Тоттенгем також може продати Крістіана Еріксена до Реала за 70 млн євро.
Джерело - Tribuna.