Молодіжна збірна України U-21 під керівництвом Руслана Ротаня виграла півфінальний матч Меморіалу Лобановського у однолітків з Кіпру з рахунком 3:0.

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Турнір відбувається з 3 до 5 червня в Києві. У змаганнях беруть участь 4 молодіжні збірні. В іншому півфіналі збірна Ізраїлю U-21 обіграла команду Болгарії U-21 в серії пенальті (1:1, пен. – 5:4). Таким чином, українці вийшли у фінал, де 5 червня зіграють проти збірної Ізраїлю.

Меморіал Лобановського 2019

1/2 фіналу

3 червня

Україна U-21 – Кіпр U-21 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Кожушко, 2:0 - 48 Папамічел (автогол), 3:0 - 58 Топалов.

Джерело - Чемпіон.