Ліверпуль заробив рекордну суму в Лізі чемпіонів

Переможець Ліги чемпіонів Ліверпуль встановив новий фінансовий рекорд турніру, заробивши більше 110 млн євро.

За груповий етап Ліверпулю було виплачено 32,5 млн євро, ще 37,5 млн євро клуб отримав у плей-офф та 4 млн євро за перемогу у фіналі.

Окрім того, переможець Ліги чемпіонів отримав бонус від UEFA в розмірі 23 млн євро та призові за участь у Суперкубку – 3,5 млн євро. Також клуб заробив 12,6 млн євро за допомогою маркетингового пулу.

Отже, протягом сезону Ліверпуль заробив понад 110 млн євро. Минулий рекорд належав Ювентусу, який у 2017 році заробив 109 млн євро.

Нагадаємо, Ліверпуль став переможцем фіналу Ліги чемпіонів.

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Джерело - xsport.ua.