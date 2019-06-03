Львів продовжив контракт з головним тренером

Відбулася зустріч керівництва професійного футбольного клубу Львів із Богданом Блавацьким, за результатами якої контракт головного тренера "синьо-золотих левів" був пролонгований ще на рік – до кінця сезону 2019/2020 років.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Богдан Блавацький працюватиме й надалі головним тренером ПФК Львів. Вирішили дати цьому спеціалісту можливість проявити себе у роботі з командою і наступного сезону. Завдання залишаються незмінними – вихід в шістку найкращих команд УПЛ та потрапляння в єврокубки", – зазначив генеральний директор львівського клубу Андрій Паньків.

Нагадаємо, Скрипник став новим головним тренером Зорі.

Так як Юрій Вернидуб нещодавно покинув луганський клуб.

Джерело - ФК Львів.