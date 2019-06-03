Шахтар погодився відпустити Фонсеку в Рому

46-річний головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека став ближче до того, щоб очолити римську Рому.

Про це повідомляє Affaritaliani.it.

Фонсека отримав добро від Шахтаря на перехід і може підписати контракт з італійським клубом вже цього тижня. Італійські букмекери оцінюють шанси Фонсеки очолити Рому коефіцієнтом 1,33. Раніше він становив 2,25.

Раніше повідомлялося, що Рома запропонувала Фонсеці трирічний контракт із зарплатою в розмірі €2 мільйонів за сезон.

Паулу очолює Шахтар з травня 2016- го року. За цей час разом з "гірниками" фахівець тричі виграв чемпіонат України, тричі став володарем Кубка України і завоював один Суперкубок України.

Джерело - sport.ua.