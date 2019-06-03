Циганик: Динамо вже говорило з Вернидубом

Керівництво київського Динамо все ще не прийняло рішення, щодо призначення головного тренера на наступний сезон.

Про це заявив ведучий Профутболу Ігор Циганик.

"Упевнений, Динамо продовжує працювати і переглядати потенційних кандидатів на пост головного тренера. Якщо киян очолить Ріанчо, мені доведеться пройти пішки 540 кілометрів від Києва до Львова. Це буде вже занадто. Що стосується Вернидуба, все можливо. Можливо, якісь консультації вже відбулися. Однак остаточне рішення, швидше за все, ще не прийнято", - вважає Циганик.