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Циганик: Динамо вже говорило з Вернидубом

Сьогодні 15:48 756 0
Циганик: Динамо вже говорило з Вернидубом

Керівництво київського Динамо все ще не прийняло рішення, щодо призначення головного тренера на наступний сезон.

Про це заявив ведучий Профутболу Ігор Циганик.

"Упевнений, Динамо продовжує працювати і переглядати потенційних кандидатів на пост головного тренера. Якщо киян очолить Ріанчо, мені доведеться пройти пішки 540 кілометрів від Києва до Львова. Це буде вже занадто. Що стосується Вернидуба, все можливо. Можливо, якісь консультації вже відбулися. Однак остаточне рішення, швидше за все, ще не прийнято", - вважає Циганик.

Нагадаємо, Вернидуб може очолити збірну Вірменії.

Також, стали відомі причини відставки Вернидуба.

Джерело - Футбольні трансфери.

#Циганик, #Вернидуб, #Динамо
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