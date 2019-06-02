Стали відомі причини відставки Вернидуба

Екс-тренер Зорі Юрій Вернидуб залишив клуб через конфлікт із керівництвом.

Про це розповіли у програмі ТаТоТаке.

Як стало відомо, Вернидуб залишився незадоволеним, що поза його спиною керівництво клубу домовлялося із Романом Санжаром. Це стало причиною його відставки.

Відзначимо, що Венидуб очолював луганський клуб із 2011 року. Протягом цього часу Зоря грала в груповому етапі Ліги Європи, була учасником фіналу Кубка України, завоювала бронзові медалі чемпіонату.

Нагадаємо, Вернидуб покинув Зорю.

Також, Санжар може очолити луганський клуб.

Джерело - Чемпіон.