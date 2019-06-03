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Львів може запросити бразильського тренера

Сьогодні 11:15 868 0
Львів може запросити бразильського тренера

Керівництво футбольного клубу Львів, яке робить ставку на південноамериканських гравців, може довірити команду бразильському фахівцю.

Про це повідомляє terrikon.

Проте, джерело зазначає, що на 100% це питання ще не вирішене.

Слід зазначити, що в сезоні-2018/19 "городяни" змінили відразу кілька тренерів: Жилмар був змушений покинути клуб через відсутність відповідної тренерської ліцензії, а Юрій Бакалов не зміг знайти спільну мову з менеджментом "синьо-золотих левів".

Як результат, заключний відрізок сезону команда провела під керівництвом Богдана Блавацького.

Нагадаємо, Парамонов та Кадіна покинули ПФК Львів.

Дивіться фото оновленого газону Арени-Львів перед матчами збірної України.

Також, ФК Львів може припинити існування.

Джерело - terrikon.

#Львів, #УПЛ
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