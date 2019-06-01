Парамонов та Кадіна покинули ПФК Львів

Захисник Вадим Парамонов і півзахисник Муріло Кадіна покинули ПФК Львів.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Контракти були розірвані за обопільною згодою сторін.
28-річний Парамонов був основним захисником команди. У сезоні 2018/19 він провів 26 матчів за ПФК Львів, відзначившись 1 голом. 22-річний Кадіна приєднався до львівського клубу взимку і з того часу провів за команду 7 матчів.
В кінці травня ПФК Львів покинули захисники Дмитро Фатєєв і Сергій Воронін. Нагадаємо, у квітні львів'яни розлучилися з двома бразильцями - півзахисником Аугусто Бруно і захисником Лукасом Тейлором.
Львів посів шосте місце в турнірній таблиці УПЛ, не зумівши пробитися в єврокубки. Від Зорі команда відстала на 9 пунктів.
Нагадаємо, фото оновленого газону Арени-Львів перед матчами збірної України.
Також, ФК Львів може припинити існування.
Джерело - Офіційний сайт ФК Львів.