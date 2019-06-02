Рома відмовилася продавати Ундера Евертону

Рома відмовилася продавати півзахисника Дженгіза Ундера в Евертон. Вовки відхилили пропозицію Ірисок в розмірі 28 мільйонів євро за перехід турка.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

У минулому році Ундера хотів купити інший англійський клуб, Тоттенгем, який пропонував 35 мільйонів євро. Однак і тоді Рома відмовилася продавати турецького вінгера.

Якщо Рома продасть Ундера, то 20 відсотків від трансферу дістануться колишньому клубу турка - Істанбул ББ.

Ундер перейшов в Рому з Бешикташу за 14,25 мільйона євро разом з бонусами у 2017 році.

У сезоні, що завершився турецький вінгер зіграв 33 матчі за Рому у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 11 результативних передач.

Нагадаємо, Рома визначиться з новим коучем на наступному тижні, Фонсека - у трійці кандидатів.

Джерело - Tuttomercatoweb.