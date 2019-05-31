Хацкевич зустрінеться з Ігорем Суркісом

У п'ятницю, 31 травня, о 18:00 відбудеться зустріч президента київського Динамо Ігоря Суркіса і чинного тренера команди Олександра Хацкевича.

Про це повідомляє Sport Arena.

За підсумками розмови буде прийняте рішення щодо подальшої долі нинішнього тренерського штабу киян.

За інформацією джерела, обговорюватися буде не тільки виступ команди в сезоні, що завершився, але і найближчі перспективи клубу, зокрема - питання комплектації.

За неофіційними даними, тренер представить президенту список гравців, з якими, на його думку, Динамо потрібно розлучитися в це міжсезоння, а також запропонує свої кандидатури щодо підсилення команди.

Якщо сторони не дійдуть компромісу з цих питань, цілком ймовірно, контракт з Олександром Хацкевичем продовжений не буде.

Нагадаємо, що контракт Хацкевича з Динамо закінчується в кінці нинішнього сезону. Повідомлялося, що тренер може очолити Рубін.

Раніше повідомлялося, що Вернидуб покинув Зорю.

Джерело - SportArena.