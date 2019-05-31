Петряк та Кравець покинули розташування збірної України

Півзахисник МОЛ Віді Іван Петряк і захисник Леганеса Василь Кравець покинули розташування збірної України.
Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.
Таке рішення головний тренер Андрій Шевченко прийняв в рамках оптимізації складу напередодні відбіркових матчів до чемпіонату Європи 2020 року.
Також в подальшому зборі головної команди країни не братимуть участь захисники Сергій Болбат і Артем Шабанов, а також капітан київського Динамо Сергій Сидорчук. Всі вони були включені в початковий список викликаних гравців.
Нагадаємо, в кінці травня через травму Дениса Бойка в збірну був запрошений воротар Олександрії Юрій Паньків.
Раніше стало відомо, що воротар Реала Андрій Лунін тимчасово покине табір збірної для участі в матчі 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу серед команд U-20.
Джерело - УАФ.