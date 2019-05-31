Петряк та Кравець покинули розташування збірної України

Півзахисник МОЛ Віді Іван Петряк і захисник Леганеса Василь Кравець покинули розташування збірної України.

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Таке рішення головний тренер Андрій Шевченко прийняв в рамках оптимізації складу напередодні відбіркових матчів до чемпіонату Європи 2020 року.

Також в подальшому зборі головної команди країни не братимуть участь захисники Сергій Болбат і Артем Шабанов, а також капітан київського Динамо Сергій Сидорчук. Всі вони були включені в початковий список викликаних гравців.

Нагадаємо, в кінці травня через травму Дениса Бойка в збірну був запрошений воротар Олександрії Юрій Паньків.

Раніше стало відомо, що воротар Реала Андрій Лунін тимчасово покине табір збірної для участі в матчі 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу серед команд U-20.

Джерело - УАФ.