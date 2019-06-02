Воробей та Щацьких зіграють на Kyiv Football Cup

Легендарні гравці дебютують на турнірі серед ветеранів – Kyiv Football Cup.

Про це повідомляє European veteran's league у Facebook.

Екс-гравець збірної України та донецького Шахтаря Андрій Воробей та колишній футболіст Динамо Максим Шацьких будуть виступати за команду СКА із міста Києва.

Турнір відбудеться в Києві з 4 по 6 липня в ДЮСШ-15 на вулиці Маршала Якубовського 7-А. У двох попередніх роках переможцем Kyiv Football Cup ставала команда Аркадія-Аваль з Одеси.

Згідно із регламентом турніру, у ньому можуть брати гравці, вік яких перевишує 40 років. Загалом у Kyiv Football Cup візмуть участь 24 команди із 7 країн світу.

Нагадаємо, легенди Баварії та Манчестер Юнайтед зіграли благодійний матч.

Джерело - Чемпіон.