Легенди Баварії та Манчестер Юнайтед зіграли благодійний матч

На Олд Траффорд в Манчестері відбувся благодійний поєдинок між ветеранами Манчестер Юнайтед і Баварії.

"Червоні дияволи" під керівництвом сера Алекса Фергюсона розгромили мюнхенський клуб з рахунком 5:0. Авторами голів стали Оле Гуннар Сульшер, Дуайт Йорк, Нікі Батт, Луї Саа і Девід Бекхем.

Поєдинок був присвячений 20-річчю видатного досягнення манкуніанців. У сезоні 1998/99 років Манчестер Юнайтед виграв Англійську Прем'єр-лігу, Кубок Англії. Крім того, в знаменитому поєдинку англійці здолали німців у фіналі Ліги чемпіонів (2:1), забивши два голи на останніх хвилинах матчу.

Джерело - Чемпіон.

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