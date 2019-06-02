Ліверпуль завжди здатний створити диво – Венгер

Ліверпуль може стати ще сильнім у майбутньому.

Про це розповів екс-тренер лондонського Арсеналу Арсен Венгер телеканалу beIN Sports.

"Ліверпуль - це місто музики, робітничого класу і футболу. Як ми бачили в якості прикладу в фінальному матчі, у них все йде добре.

Той, хто працював в Англії, знає, що це особливе місце для футболу. Ось чому Ліверпуль завжди здатний створити диво. Зараз вони можуть покращувати свою команду, не втрачаючи своїх найсильніших гравців", – розповів він.

Нагадаємо, Ліверпуль став переможцем фіналу Ліги чемпіонів.

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Джерело - xsport.ua.