Дніпро 1 залишило п’ять гравців

Новачок прем’єр-ліги Дніпро 1 вирішив не продовжувати контракти із п’ятьма гравцями.

Про це розповів головний тренер Дмитро Михайленко в ефірі програми Дніпро-футбол.

Дніпро 1 покинули Юрій Бровченко, Сергій Панасенко, Сергій Чеботаєв, Зураб Очігава і Орест Кузик.

При цьому Михайленко зміг мотивувати лише прощання із Кузиком, із яким вирішили не продовжувати контракт по футбольним причинам. Оскільки на його позицію потрібен гравець іншого плану.

Щодо відмови співпраці із рештою футболістів Михайленко нічого не розповів.

Раніше повідомлялося, що тренерський штаб Металіста 1925 подав у відставку.

Нагадаємо, що Дніпро-1 виграв Першу лігу та вийшов в УПЛ.

Джерело - sportarena.com.