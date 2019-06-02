Тренерський штаб Металіста 1925 подав у відставку

У Металісті 1925 в наступному сезоні відбудуться зміни у тренерському штабі.Пов’язано це із незадовільними результатами у сезоні 2018-2019.

Повідомляє прес-служба клубу.

"Завдання на сезон, яке поставили засновники клубу та вболівальники щодо виходу до УПЛ, не виконане, якість гри не може задовольнити ані керівництво, ані шанувальників футболу. Тому тренерський штаб, окрім Олександра Горяінова, подав у відставку", – розповів гендиректор харків’ян Сергій Стороженко на загальних зборах Засновників Товариства.

Нагадаємо, що Дніпро-1 виграв Першу лігу та вийшов в УПЛ.

Раніше Чемпіон опублікував усі голи 28-го туру Першої ліги.

Джерело - metalist1925.com.