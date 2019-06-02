Мій профіль
Ліверпуль став переможцем фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 4687
Джошуа - Руїс: повне відео бою
Сьогодні 10:34 1394
Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу
Сьогодні 09:07 1997
Тоттенгем - Ліверпуль 0:2. Як це було
Вчора 23:57 5059
Фінал Ліги чемпіонів почнеться з хвилини мовчання
Вчора 17:51 12260
Екс-футболіст Арсенала загинув у ДТП
Вчора 14:35 3853
Цуренко вилетіла з Ролан Гаррос
Вчора 13:05 1560
Тоттенгем - Ліверпуль: анонс і прогноз на матч фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 06:48 2107
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 00:30 15350 1
Динамо стало п'ятикратним переможцем чемпіонату U-19
31.05.2019 18:48 2801
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:36 Футбол Схопився за голову – у мережі показали реакцію Усика на поразку Джошуа 244
16:34 Футбол Мякушко хоче покинути Карпати 167
16:09 Футбол Воробей та Щацьких зіграють на Kyiv Football Cup 262
15:46 Футбол Ліверпуль завжди здатний створити диво – Венгер 337
15:45 Блог Про фінал Ліги чемпіонів та Вернидуба в Динамо - ТаТоТаке 253
15:31 Футбол Дніпро 1 залишило п’ять гравців 411
15:16 Футбол Рейєс не заслуговує бути героєм – Каньїсарес 395
14:50 Футбол Фонсека отримав пропозицію від Роми 488
14:30 Футбол Якість гри була невисока – Моурінью про фінал Ліги Чемпіонів 588
14:10 Футбол Стали відомі причини відставки Вернидуба 824
13:53 Теніс Визначилась перша чвертьфіналістка Ролан Гаррос 1330
13:35 Бокс Перемога Руїса перекреслила плани Усика 886
13:18 Футбол Мессі – найкращий бомбардир Ліги чемпіонів 512
13:00 Футбол Тренерський штаб Металіста 1925 подав у відставку 548
12:39 Футбол Челсі не збирається викупляти Ігуаїна 455
12:32 Блог Збірна України U-20 готується до матчу чемпіонату світу з Панамою 718
12:23 Легка атлетика Російську збірну можуть не допустити на Олімпіаду-2020 549
12:02 Футбол Ліверпуль заробив рекордну суму в Лізі чемпіонів 1410
11:42 Хокей Бостон розгромив Сент-Луїс у третьому матчі фінальної серії НХЛ 376
11:19 Бокс Стала відома можлива дата реваншу Джошуа-Руїс 864
10:57 Бокс Редкач нокаутував Александера 571
10:48 Блог Неймовірні емоції гравців Ліверпуля в роздягальні після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів 606
10:44 Бокс Це історичне досягнення для Мексики – Руїс про перемогу над Джошуа 662
10:34 Блог Джошуа - Руїс: повне відео бою 1394
10:23 Блог Кубок Ліги чемпіонів їде у Ліверпуль. Церемонія нагородження 658

Рейєс не заслуговує бути героєм – Каньїсарес

Сьогодні 15:16 395 0
Рейєс не заслуговує бути героєм – Каньїсарес

Екс-голкіпер Реала та Валенсії Сантьяго Каньїсарес засудив швидкісну їзду, яка стала причиною смертельного ДТП.

Про це він повідомив у Twitter.

"Їзда на високій швидкості - негожий вчинок. У ДТП були жертви крім водія. Рейєс не заслуговує того, щоб робити із нього героя. Але все це не означає, що я не шкодую про те, що трапилося і не молюсь за душі загиблих", - написав екс-гравець збірної Іспанії.

Раніше, фінал Ліги чемпіонів почався з хвилини мовчання.

Нагадаємо, відомий іспанський футболіст Хосе Антоніо Реєс загинув в результаті дорожньо-транспортної пригоди біля свого рідного міста Утрера у віці 35 років.

Джерело - footboom.com/.

#Рейєс, #Каньїсарес, #Іспанія
Коментарі ()