Рейєс не заслуговує бути героєм – Каньїсарес

Екс-голкіпер Реала та Валенсії Сантьяго Каньїсарес засудив швидкісну їзду, яка стала причиною смертельного ДТП.

Про це він повідомив у Twitter.

"Їзда на високій швидкості - негожий вчинок. У ДТП були жертви крім водія. Рейєс не заслуговує того, щоб робити із нього героя. Але все це не означає, що я не шкодую про те, що трапилося і не молюсь за душі загиблих", - написав екс-гравець збірної Іспанії.

Раніше, фінал Ліги чемпіонів почався з хвилини мовчання.

Нагадаємо, відомий іспанський футболіст Хосе Антоніо Реєс загинув в результаті дорожньо-транспортної пригоди біля свого рідного міста Утрера у віці 35 років.

Джерело - footboom.com/.