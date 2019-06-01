Фінал Ліги чемпіонів почнеться з хвилини мовчання

Перед фіналом Ліги чемпіонів прозвучить хвилина мовчання в пам'ять про Реєса.

Сьогодні, 1 червня, напередодні фінального матчу Ліги чемпіонів між Тоттенгемом і Ліверпулем уболівальників шокувала трагічна новина.

Річ у тому, що загинув відомий іспанський футболіст Хосе Антоніо Реєс в результаті дорожньо-транспортної пригоди біля свого рідного міста Утрера у віці 35 років.

УЄФА вирішила почати фінальний поєдинок з хвилини мовчання на честь хавбека.

"УЄФА та європейський футбол глибоко засмучені жахливими новинами про те, що Хосе Антоніо Реєс помер сьогодні, і я хотів би висловити мої щирі співчуття його родині та близьким у зв'язку з втратою. У нього була блискуча кар'єра і він вигравав безліч титулів всюди, де грав, і я шокований і засмучений тим, що його життя так трагічно обірвалося", - сказав президент УЄФА Олександр Чеферін.

Нагадаємо, що поєдинок Тоттенгем — Ліверпуль відбудеться сьогодні, 1 червня в Мадриді.

Джерело - Чемпіон.