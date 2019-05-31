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Циганков частіше за всіх визнавався гравцем туру УПЛ, Фонсека - тренером

Сьогодні 16:04 122 0
Циганков частіше за всіх визнавався гравцем туру УПЛ, Фонсека - тренером
Паулу Фонсека

Півзахисник Динамо Віктор Циганков і головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека частіше за інших вигравали нагороди найкращого гравця і тренера відповідно в сезоні прем'єр-ліги 2018/19.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Футболіст визнавався найкращим в турі 7 разів, а тренер - 6.

У минулому сезоні з показником 6 Циганков також переміг у цій номінації.

Ці нагороди вручаються протягом трьох останніх сезонів.

Циганков став найкращим в УПЛ за системою "гол + пас", на його рахунку 18 голів і 11 асистів у 31 матчі.

Під керівництвом Фонсеки гірники здобули 26 перемог, 5 разів зіграли внічию і лише раз програли. Вони ж і стали чемпіонами УПЛ.

Раніше Динамо стало найбільш відвідуваним клубом УПЛ.

Джерело - Офіційний сайт УПЛ.

#Фонсека, #Шахтар, #Циганков, #Динамо
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