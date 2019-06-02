Мессі – найкращий бомбардир Ліги чемпіонів

Капітан Барселони із 12 м’ячами залишився найкращим голеадором Ліги чемпіонів у сезоні 2018-2019.

Нападник Баварії Роберт Левандовський вилетів із командою на стадії 1/4 фінала, при цьому забивши 8 голів. По 6 мячів забили Душан Тадіч із Аякса та Мусса Марега із Порту.

У фіналі Гаррі Кейн та Лукас Моура не змогли покращити свої показники та залишились із 5 забитими м’ячами. Проте їх догнав Моххамед Салах, який реалізував пенальті у ворота Тоттенгема.

Наразі у Мессі 110 голів у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Ліверпуль став переможцем фіналу Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль заробив рекордну суму в Лізі чемпіонів.

Джерело - football.ua.