Мессі – найкращий бомбардир Ліги чемпіонів

Капітан Барселони із 12 м’ячами залишився найкращим голеадором Ліги чемпіонів у сезоні 2018-2019.
Нападник Баварії Роберт Левандовський вилетів із командою на стадії 1/4 фінала, при цьому забивши 8 голів. По 6 мячів забили Душан Тадіч із Аякса та Мусса Марега із Порту.
У фіналі Гаррі Кейн та Лукас Моура не змогли покращити свої показники та залишились із 5 забитими м’ячами. Проте їх догнав Моххамед Салах, який реалізував пенальті у ворота Тоттенгема.
Наразі у Мессі 110 голів у Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, Ліверпуль став переможцем фіналу Ліги чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль заробив рекордну суму в Лізі чемпіонів.
Джерело - football.ua.