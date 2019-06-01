Кейн готується до фіналу Ліги чемпіонів

Головний тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно наразі не визначився, чи вийде нападник Гаррі Кейн на матч проти Ліверпуля.

"У нас є ще одне тренування, після якої я ухвалю остаточне рішення. Зробити вибір на даний момент непросто. Рішення по Кейну приймемо в день гри", – розповів Почеттіно.

Відзначимо, що нападник тренувався в загальній групі напередодні фіналу Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що футболіст отримав травму в домашньому матчі 1/4 фіналу проти Манчестер Сіті. Лікарі діагностували у гравця пошкодження бокової зв'язки лівої гомілки.

Раніше, Воронін побажав перемоги Ліверпулю у фіналі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Ліверпуль зустрінеться з Тоттенгемом у фіналі Ліги чемпіонів 2018/19. Поєдинок відбудеться сьогодні, 1 червня, початок матчу о 22:00.

Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

Джерело - xsport.ua.