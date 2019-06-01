Український екс-гравець Ліверпуля Андрій Воронін у фіналі Ліги чемпіонів буде підтримувати свою колишню команду.

Про це написав сам форвард в Instagram.

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"Велика честь для мене, що я виступав у футболці великого клубу Ліверпуль. Хочу побажати "червоним" перемоги сьогодні. Приємно згадати, що два голи за Ліверпуль я забив саме в ворота Тоттенгема", – написав Андрій Воронін на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, український нападник виступав за Ліверпуль з 2007-го по 2010-й рік, Воронін провів за "червоних" 40 ігор, забив 6 голів та віддав 5 результативних передач.

До слова, Ліверпуль зустрінеться з Тоттенгемом у фіналі Ліги чемпіонів 2018/19. Поєдинок відбудеться сьогодні, 1 червня, початок матчу о 22:00.

Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

Джерело - Чемпіон.

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