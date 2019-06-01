Український екс-гравець Ліверпуля Андрій Воронін у фіналі Ліги чемпіонів буде підтримувати свою колишню команду.
Про це написав сам форвард в Instagram.
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"Велика честь для мене, що я виступав у футболці великого клубу Ліверпуль. Хочу побажати "червоним" перемоги сьогодні. Приємно згадати, що два голи за Ліверпуль я забив саме в ворота Тоттенгема", – написав Андрій Воронін на своїй сторінці в Instagram.
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It was a great honor for me to be part of this great club 🔴 I wanna wish #lfc to win the #UCL today. My two goals against #spurs 🙏 #ynwa⠀ ⠀ Большая честь для меня, что я выступал в футболке великого клуба #лфк 🔴 Хочу пожелать красным победы сегодня. Приятно вспомнить, что два гола за #Ливерпуль я забил именно в ворота #Тоттенхэм 🤘⠀ ⠀ За кого вы сегодня? #AV10
Нагадаємо, український нападник виступав за Ліверпуль з 2007-го по 2010-й рік, Воронін провів за "червоних" 40 ігор, забив 6 голів та віддав 5 результативних передач.
До слова, Ліверпуль зустрінеться з Тоттенгемом у фіналі Ліги чемпіонів 2018/19. Поєдинок відбудеться сьогодні, 1 червня, початок матчу о 22:00.
Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.
Джерело - Чемпіон.
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