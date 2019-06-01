Я не бачу фаворита у фіналі – Бенітес

Головний тренер Ньюкасла Рафаель Бенітес не може виділити явного фаворита у фіналі Ліги чемпіонів.

"Всі вважають, що Ліверпуль буде сильніше і переможе, ґрунтуючись на чемпіонаті Англії. Але Тоттенгем - хороша команда. Збалансована в захисті, сильна в півзахисті, небезпечна в атаці. Почеттіно налагодив командну гру. Я не бачу фаворита у фіналі", – розповів він.

Відзначимо, що Рафаель Бенітес був наставником Ліверпуля у період із 2004 по 2010 рік. За цей час він зміг виграти Лігу чемпіонів у сезоні 2004/2005.

Раніше, Воронін побажав перемоги Ліверпулю у фіналі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Ліверпуль зустрінеться з Тоттенгемом у фіналі Ліги чемпіонів 2018/19. Поєдинок відбудеться сьогодні, 1 червня, початок матчу о 22:00.

Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

Джерело - sport.ua.