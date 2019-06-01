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Коутінью може опинитися в ПСЖ

Сьогодні 11:02 422 0
Коутінью може опинитися в ПСЖ

Нападник французького ПСЖ попросив керівництво клубу купити Коутінью.

Про це повідомляє AS.

За даними видання, вагомий вплив на потенційний трансфер має бразильський лідер паризького клубу, який хоче бачити поряд свого партнера по збірній.

В свою чергу Барселона не заперечуватиме проти продажу футболіста, який не виправдав сподівань. За трансфер каталонці планують виручити близько 100 млн євро.

У минулому сезоні Коутінью взяв участь в 54 матчах блаугранас, забивши 11 голів і віддавши 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що вінгер Барселони Філіппе Коутінью може стати заміною Едена Азара в Челсі.

Нагадаємо, Неймар отримав травму на тренуванні збірної Бразилії.

Джерело - football.ua.

#Коутінью, #Неймар, #ПСЖ
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