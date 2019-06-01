Рамос залишиться в Реалі за порадою Зідана

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос дограє до закінчення контракту.
Про це повідомляє ESPN.
Рамос підтвердив, що у нього була пропозиція із Китаю. Однак головний тренер Зінедін Зідан переконав його залишитися у клубі.
"Зінедін Зідан порадив Рамосу залишитися в Мадриді. Француз заявив, що той дуже важливий для команди", - повідомляє джерело.
Відзначимо, чинний контракт футболіста з Галактікос закінчується влітку 2021 року.
Раніше, Рамос заявив, що залишається в Реалі.
Нагадаємо, у Мережу потрапило відео, на якому дружина Рамоса повністю роздяглася на камеру
Джерело - isport.ua.