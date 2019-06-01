Рамос залишиться в Реалі за порадою Зідана

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос дограє до закінчення контракту.

Про це повідомляє ESPN.

Рамос підтвердив, що у нього була пропозиція із Китаю. Однак головний тренер Зінедін Зідан переконав його залишитися у клубі.

"Зінедін Зідан порадив Рамосу залишитися в Мадриді. Француз заявив, що той дуже важливий для команди", - повідомляє джерело.

Відзначимо, чинний контракт футболіста з Галактікос закінчується влітку 2021 року.

Раніше, Рамос заявив, що залишається в Реалі.

Нагадаємо, у Мережу потрапило відео, на якому дружина Рамоса повністю роздяглася на камеру

Джерело - isport.ua.