Рамос заявив, що залишається в Реалі

Капітан Реала Серхіо Рамос на прес-конференції оголосив, що планує продовжити кар'єру в столичному клубі.

Про це повідомляє AS.

В останні тижні іспанця активно пов'язували з переходом в інший клуб і з переїздом в китайський чемпіонат зокрема. Рамос не заперечує, що має вигідну пропозицію з Китаю, але поки готовий виступати з Галактікос на найвищому рівні.

"Я не планую йти з Реала і хотів би завершити тут кар'єру. Мої стосунки з Флорентіно Пересом - це відносини батька і сина, в яких часом теж трапляються конфлікти і розбіжності.

У мене дійсно є пропозиція з Китаю, але в даний час я пов'язаний з Реалом і хочу допрацювати до кінця свого контракту. Навколо цього ходило багато різних чуток, які я хочу розвіяти.

Моя мета - побудувати новий Реал разом з президентом клубу і починати дивитися в майбутнє. Хотілося б мати фізичну силу, щоб продовжувати грати. Скільки це ще триватиме? Не знаю, може, два роки, чотири роки, шість років. Коли прийде час, я можу перейти, але тільки в команду, з якою ніколи б не грав проти Реала", - сказав Рамос.