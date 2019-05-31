Клопп: Мабуть, я рекордсмен по виграним півфіналам

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп - світовий рекордсмен по виграним півфіналам єврокубків.

Таку думку висловив сам коуч.

"У нас ще є фантастичні футбольні матчі, хлопці зробили цей крок, наслідок - 97 очок, вони були дійсно послідовними, і завтра ми повинні бути послідовними знову.

З 2013 року, крім 2017, я був зі своєю командою у фіналі. Іноді завдяки щасливим випадкам, але за останні сім років я став світовим рекордсменом у виграші півфіналів. Я залишаюся звичайною людиною.

Але якби Аякс був у фіналі, то це було б заслужено. Це справжній футбольний фінал. Ми дійсно з нетерпінням чекаємо цієї гри, я впевнений", - сказав Юрген Клопп.