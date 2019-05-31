Динамо стало п'ятикратним переможцем чемпіонату U-19

Київське Динамо стало п'ятикратним чемпіоном України серед команд U-19.

У заключному, 26-му турі гравці київського клубу розгромили Львів (4:0) і тим самим зберегли відрив від донецького Шахтаря в один бал.

Примітно, що Динамо перемогло в п'яти з сумарних семи чемпіонатів U-19.

Турнірна таблиця

1. Динамо - 71 очко

2. Шахтар - 70 очок

3. Карпати - 47 очок

Таким чином, у наступному сезоні Динамо знову візьме участь в Юнацькій лізі УЄФА, де буде виступати через Шлях чемпіонів.

Нагадаємо, в українській Прем'єр-лізі чемпіоном за підсумками сезону 2018/19 став донецький Шахтар, а Динамо завоювало срібні медалі.

Раніше офіційний сайт УПЛ повідомив, що Циганков частіше за всіх ставав найкращим гравцем туру УПЛ.

Джерело - Чемпіон.