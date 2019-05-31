Динамо стало п'ятикратним переможцем чемпіонату U-19

Київське Динамо стало п'ятикратним чемпіоном України серед команд U-19.
У заключному, 26-му турі гравці київського клубу розгромили Львів (4:0) і тим самим зберегли відрив від донецького Шахтаря в один бал.
Примітно, що Динамо перемогло в п'яти з сумарних семи чемпіонатів U-19.
Турнірна таблиця
1. Динамо - 71 очко
2. Шахтар - 70 очок
3. Карпати - 47 очок
Таким чином, у наступному сезоні Динамо знову візьме участь в Юнацькій лізі УЄФА, де буде виступати через Шлях чемпіонів.
Нагадаємо, в українській Прем'єр-лізі чемпіоном за підсумками сезону 2018/19 став донецький Шахтар, а Динамо завоювало срібні медалі.
Раніше офіційний сайт УПЛ повідомив, що Циганков частіше за всіх ставав найкращим гравцем туру УПЛ.
Джерело - Чемпіон.