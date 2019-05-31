1 червня в розташування збірної України прибуде голкіпер Андрій Лунін, щоб взяти участь в підготовці до матчів національної команди у відборі чемпіонату Європи-2020.

Про це повідомляє УАФ.

Раніше воротар в складі збірної України U-20 вийшов в 1/8 фіналу чемпіонату світу. Матч відбудеться 3 червня, суперник поки що невідомий.

Нагадаємо, що Лунін відбив п'ятий поспіль пенальті в матчі проти Нігерії.

Національна збірна 7 червня візьме Сербію в рамках кваліфікації ЧЄ-2020 року, а 10-го - Люксембург.

Джерело - УАФ.