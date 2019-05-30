Сьогодні, 30 травня, Маріуполь здолав Зорю в заключному турі прем'єр-ліги сезону 2018/19 та посів четверте місце чемпіонату.

На 12-й хвилині Піхальонок відзначився голом у свої ворота

Однак на 66-й хвилині Зубкову вдалося зрівняти рахунок. А через хвилину Вакула вивів Маріуполь уперед. Під кінець зістрічі на 95 хвилині маріупольці закріпили перемогу, забивши ще один гол, відзначився Борячук.

До вашої уваги відеоогляд матчу.

Чемпіонат України. УПЛ

32 тур

30 травня

Маріуполь — Зоря 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 12, автогол Піхальонок, 1:1 - 66 Зубков, 2:1 - 67 Вакула, 3:1 - 90+5, Борячук.

Нагадаємо, сьогодні 30 травня, у заключному турі також зустрінуться Львів з Шахтарем та Олександрія з Динамо.

Джерело - Чемпіон.