Львів - Шахтар: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
32 тур
30 травня
Львів - Шахтар
Арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя) провів 11 ігор в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 5 матчів: +1=1-3 м’ячі 2-9 — всі в УПЛ
На полі Львова — 2 матчі: +1=0-1 м’ячі 2-2
18.08.2018. 5-й тур Чемпіонату України-2018/209
Львів — Шахтар 0:2
Голи: 0:1 — Марлос, 0:2 — Болбат.
Львів найбільшої поразки в УПЛ зазнав саме від Шахтаря — 0:5 (04.05.2019 р.).
Гравці Львова не можуть забити Шахтарю протягом 361-ї хвилини.
Цікаві факти та можливі події
"Гірники" на полях суперників з 27 жовтня 2018 року зберігають свої ворота "сухими" протягом рекордних для Чемпіонатів 810-ти хвилин.
Шахтар не знає поразки в УПЛ з 11 серпня 2018 року впродовж 28-ми матчів: 23 перемоги та 5 нічиїх.
Клубна рекордна безвиграшна домашня серія Львова з 10 листопада 2018 року триває в УПЛ 8 ігор: =4-4.
200-й матч в УПЛ може провести капітан Шахтаря Тайсон.
100-й матч у складі Шахтаря у всіх турнірах може провести Іван Ордець.
15-й гол в УПЛ може забити Сергій Болбат (Шахтар).
Володимир Адамюк зі Львова з початку Чемпіонату виступає без замін.
Львів при арбітру Максиму Козиряцькому в УПЛ ще внічию не грав — 2 перемоги та поразка.
Нагадаємо, Арсенал програв Карпатам і залишить УПЛ.
Також, Чорноморець вдома розгромив Десну.
Джерело - УПЛ.