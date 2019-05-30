Львів - Шахтар: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

32 тур

30 травня

Львів - Шахтар

Арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя) провів 11 ігор в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 5 матчів: +1=1-3 м’ячі 2-9 — всі в УПЛ

На полі Львова — 2 матчі: +1=0-1 м’ячі 2-2

18.08.2018. 5-й тур Чемпіонату України-2018/209

Львів — Шахтар 0:2

Голи: 0:1 — Марлос, 0:2 — Болбат.

Львів найбільшої поразки в УПЛ зазнав саме від Шахтаря — 0:5 (04.05.2019 р.).

Гравці Львова не можуть забити Шахтарю протягом 361-ї хвилини.

Цікаві факти та можливі події

"Гірники" на полях суперників з 27 жовтня 2018 року зберігають свої ворота "сухими" протягом рекордних для Чемпіонатів 810-ти хвилин.

Шахтар не знає поразки в УПЛ з 11 серпня 2018 року впродовж 28-ми матчів: 23 перемоги та 5 нічиїх.

Клубна рекордна безвиграшна домашня серія Львова з 10 листопада 2018 року триває в УПЛ 8 ігор: =4-4.

200-й матч в УПЛ може провести капітан Шахтаря Тайсон.

100-й матч у складі Шахтаря у всіх турнірах може провести Іван Ордець.

15-й гол в УПЛ може забити Сергій Болбат (Шахтар).

Володимир Адамюк зі Львова з початку Чемпіонату виступає без замін.

Львів при арбітру Максиму Козиряцькому в УПЛ ще внічию не грав — 2 перемоги та поразка.

Нагадаємо, Арсенал програв Карпатам і залишить УПЛ.

Також, Чорноморець вдома розгромив Десну.

Джерело - УПЛ.