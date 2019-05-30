Маріуполь - Зоря: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
32 тур
30 травня
Маріуполь - Зоря
Арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький) провів 25 ігор в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 26 матчів: +8=8-10 м’ячі 38-38.
На полі Маріуполя — 13 матчів: +7=3-3 м’ячі 23-14
В УПЛ зіграно 23 матчі: +6=8-9 м’ячі 28-36
На полі Маріуполя — 10 матчів: +5=3-3 м’ячі 14-14
20.10.2018. 12-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Маріуполь — Зоря 3:2
В УПЛ Маріуполь якщо на своєму полі перемагав Зорю, то тільки з різницею в один м'яч.
Цікаві факти та можливі події
Маріуполь може пропустити 800-й гол у Чемпіонатах (ще 1 м'яч).
У весняній частині Чемпіонату маріупольці на своєму полі більше 1-го голу за матч не пропускають.
З 24 квітня цього року Зоря більше 1-го голу за матч в УПЛ не пропускає.
Зоря при Юрію Вернидубі може в УПЛ 60-й раз зіграти внічию або зазнати 70-ї поразки.
Олександр Бабич біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 30-ї перемоги своїх підопічних.
15-й гол в УПЛ може забити Андрій Борячук з Маріуполя.
Зоря при арбітру Віктору Копієвському не знає радості перемоги в 5-ти підряд матчах Чемпіонатів: =2-3.
Нагадаємо, Арсенал програв Карпатам і залишить УПЛ.
Також, Чорноморець вдома розгромив Десну.
Джерело - УПЛ.