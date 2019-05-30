Маріуполь - Зоря: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

32 тур

30 травня

Маріуполь - Зоря

Арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький) провів 25 ігор в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 26 матчів: +8=8-10 м’ячі 38-38.

На полі Маріуполя — 13 матчів: +7=3-3 м’ячі 23-14

В УПЛ зіграно 23 матчі: +6=8-9 м’ячі 28-36

На полі Маріуполя — 10 матчів: +5=3-3 м’ячі 14-14

20.10.2018. 12-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Маріуполь — Зоря 3:2

В УПЛ Маріуполь якщо на своєму полі перемагав Зорю, то тільки з різницею в один м'яч.

Цікаві факти та можливі події

Маріуполь може пропустити 800-й гол у Чемпіонатах (ще 1 м'яч).

У весняній частині Чемпіонату маріупольці на своєму полі більше 1-го голу за матч не пропускають.

З 24 квітня цього року Зоря більше 1-го голу за матч в УПЛ не пропускає.

Зоря при Юрію Вернидубі може в УПЛ 60-й раз зіграти внічию або зазнати 70-ї поразки.

Олександр Бабич біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 30-ї перемоги своїх підопічних.

15-й гол в УПЛ може забити Андрій Борячук з Маріуполя.

Зоря при арбітру Віктору Копієвському не знає радості перемоги в 5-ти підряд матчах Чемпіонатів: =2-3.

Нагадаємо, Арсенал програв Карпатам і залишить УПЛ.

Також, Чорноморець вдома розгромив Десну.

Джерело - УПЛ.