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Збірна України у спарингу переграла Дніпро-1

Сьогодні 22:13 148 0
Збірна України у спарингу переграла Дніпро-1

Національна та молодіжна збірні України проводять загальний збір в Харкові, а сьогодні така об'єднана команда провела контрольний матч з Дніпром-1.

Україна здобула перемогу 2:1 завдяки дублю Романа Яремчука.

Актуально: Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці

Контрольний матч

29 травня

Україна - Дніпро-1 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 Яремчук, 2:0 - 57 Яремчук, 2:1 -  82 Панасенко

Україна: Білик (молодіжна збірна), Кравець, Пластун, Прокопчук (молодіжна збірна), Петряк (Мілованов, 77, молодіжна збірна), Маліновський (Козак, 46 (молодіжна збірна), Зінченко, Безус, Коноплянка, Швед, Яремчук.

Нагадаємо, збірна України переграла Катар на чемпіонаті світу. У першому матчі українці здолали збірну США.

Джерело - Чемпіон.

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