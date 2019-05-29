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Фонсека - претендент на посаду тренера Роми

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Фонсека - претендент на посаду тренера Роми

Головний тренер Шахтаря Пауло Фонсека потрапив у список претендентів на пост наставника італійської Роми.

Про це повідомляє Сalciomercato.com.

Також кандидатами на посаду є тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі, наставник Ньюкасла Рафаель Бенітес и Марко Джампаоло з Сампдорії. Рома цікавиться і вільними зараз Дженнаро Гаттузо і Франческо Тотті.

Головними фаворитами на посаду ЗМІ називають Фонсеку і Де Дзербі. Клуб знаходиться в процесі перемовин з обома тренерами.

Відзначимо, що Паулу Фонсека запевняв, що збирається відпрацювати контракт с гірниками до кінця, а саме до літа 2020 року. В свою чергу президент Шахтаря Рінат Ахметов заявив, що відпустить португальця, якщо йому запропонує роботу ТОП-клуб.

Джерело - sport.ua.

#Фонсека, #Шахтар, #Рома
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