Фонсека - претендент на посаду тренера Роми

Головний тренер Шахтаря Пауло Фонсека потрапив у список претендентів на пост наставника італійської Роми.

Про це повідомляє Сalciomercato.com.

Також кандидатами на посаду є тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі, наставник Ньюкасла Рафаель Бенітес и Марко Джампаоло з Сампдорії. Рома цікавиться і вільними зараз Дженнаро Гаттузо і Франческо Тотті.

Головними фаворитами на посаду ЗМІ називають Фонсеку і Де Дзербі. Клуб знаходиться в процесі перемовин з обома тренерами.

Відзначимо, що Паулу Фонсека запевняв, що збирається відпрацювати контракт с гірниками до кінця, а саме до літа 2020 року. В свою чергу президент Шахтаря Рінат Ахметов заявив, що відпустить португальця, якщо йому запропонує роботу ТОП-клуб.

Джерело - sport.ua.