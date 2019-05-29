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Арсенал-Київ – Карпати 2:3. Огляд матчу

Сьогодні 20:56 270 0
Арсенал-Київ – Карпати 2:3. Огляд матчу

Арсенал-Київ в домашньому матчі 32-го туру УПЛ програв Карпатам з рахунком 2:3.

Канонірам, щоб залишити останнє місце в турнірній таблиці, потрібно було обов'язково перемагати і сподівається на осічку Чорноморця в поєдинку проти Десни.

Карпати набрали 33 очки, але залишилися на 10-му місці в турнірній таблиці УПЛ, адже Олімпік зіграв внічию з Ворсклою і випередив львів'ян на 1 пункт. Таким чином, Леви зіграють проти Волині за право грати в Прем'єр-лізі в наступному сезоні.

Арсенал-Київ, не дивлячись на гарний виступ у другій частині сезону, залишає УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

32-й тур

29 травня

Арсенал-Київ – Карпати 2:3 (1:3)

Нагадаємо, Олімпік на виїзді вирвав нічию у Ворскли, а Чорноморець вдома розгромив Десну.

Джерело - Чемпіон.

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