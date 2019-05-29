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Реал назвав ціну на Рамоса

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Реал назвав ціну на Рамоса

Керівництво Реала готове продати захисника і капітана команди Серхіо Рамосом в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє AS.

Президент Королівського клубу Флорентіно Перес повідомив 33-річногму футболісту, що погодиться продати його тільки в тому випадку, якщо надійде пропозиція в розмірі € 100 млн.

Нагадаємо, Рамос раніше звернувся до керівництва клубу з проханням дозволити йому розірвати контракт

Рамос виступає за Реал з 2005 року. Головний тренер команди хотів залишити гравця у своєму складі.  

Джерело - Чемпіон.

#Рамос
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