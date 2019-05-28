Мілан звільнив спортивного директора

Спортивний директор Мілана Леонардо позбувся своєї посади.
Про це повідомляє офіційний сайт "россонері".
Функціонер подав у відставку після непотрапляння клубу в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Керівництво клубу прийняло заяву бразильця.
Одним з потенційних варіантів працевлаштування Леонардо може стати ПСЖ.
Official Statement: Leonardo ➡️ https://t.co/FlsTwzzs85— AC Milan (@acmilan) 28 May 2019
Comunicato Ufficiale: Leonardo ➡️ https://t.co/RgLZHwFQcw pic.twitter.com/XvCsil9esw
Раніше Мілан офіційно оголосив про розставання з Дженнаро Гаттузо.
Джерело - Чемпіон.