Мілан звільнив спортивного директора

У "россонері"шалена чистка

Спортивний директор Мілана Леонардо позбувся своєї посади.

Про це повідомляє офіційний сайт "россонері".

Функціонер подав у відставку після непотрапляння клубу в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Керівництво клубу прийняло заяву бразильця.

Одним з потенційних варіантів працевлаштування Леонардо може стати ПСЖ.

Раніше Мілан офіційно оголосив про розставання з Дженнаро Гаттузо.

Джерело - Чемпіон.