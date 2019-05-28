Півзахисник львівських Карпат Мартін Онгль може стати гравцем київського Динамо.
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст Кирило Крижановський.
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За його словами, цікавість до камерунця у Динамо набуває все більш конкретних обрисів, тому перехід Онгль до стану біло-синіх може відбутися в майбутнє міжсезоння.
До переїзду в Україну Мартін Онгль переважно виступав за резервні команди Гранади і Барселони, а за основний склад Гранади на його рахунку 10 зіграних матчів.
У січні 2019 року Онгль на правах оренди перейшов в Карпати, в складі яких зараз є основним гравцем. Півзахисник провів за львів'ян 13 поєдинків у всіх турнірах, і записав на свій рахунок 2 забитих м'ячі.
Нагадаємо, Динамо відмовилося продавати Циганкова в Наполі.
Джерело - sportarena.com.