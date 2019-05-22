Почеттіно може очолити Ювентус

Головний тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно може змінити клуб влітку.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела аргентинець погодився очолити Ювентус з нового сезону. Італійський клуб провів успішні переговори з Почеттіно.

Тоттенгем у нинішньому сезоні зайняв 4-у сходинку в АПЛ і зіграє у фіналі Ліги чемпіонів.

Крім аргентинця Ювентус також веде переговори з Хосепом Гвардіолою і Сімоне Індзагі.

Нагадаємо, що Почеттіно не пропустить матч Тоттенгема в фіналі Ліги чемпіонів.

Однак в АПЛ найкращим наставником все ж став Гвардіола.

Джерело - Gazzetta dello Sport.