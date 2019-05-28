Уніон вперше зіграє в Бундеслізі

Уніон Берлін зіграв внічию і в стиковому матчі проти Штутгарта. Цього разу команди розійшлися, не забивши жодного м'яча.

З огляду на, що перший поєдинок між командами завершився внічию 2:2, право на виступ в Бундеслізі отримала саме берлінська команда.

Примітно, що раніше Уніон Берлін жодного разу у своїй історії не грав у німецькій Бундеслізі. А ось Штутгарт повернувся до другого дивізіону через два роки після підвищення в класі.

Нагадаємо, Бундесліга презентувала офіційний м'яч наступного сезону.

Також, до вашої уваги результати 34 туру Бундесліги.

Джерело - Чемпіон.