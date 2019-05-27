Нова Зеландія переграла Норвегію і забезпечила собі вихід з групи на чемпіонаті світу

Збірна Нової Зеландії U-20 обіграла Норвегію (2:0) у другому турі молодіжного чемпіонату світу.
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Перший м'яч новозеландці забили на 71-й хвилині, відмінний дальній удар вдався Джанні Стенснессу. А через 12 хвилин номінальним гостям автогол Кітолано.
Перемога дозволила Нової Зеландії достроково вийти в плей-оф ЧС. В активі у них 6 очок - стільки ж і у Уругваю, який раніше здолав Гондурас.
Чемпіонат світу U-20
Група С
27 травня
Норвегія - Нова Зеландія 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 71 Стенснесс, 0:2 - 83 Кітолано.
Джерело - Чемпіон.