Нова Зеландія переграла Норвегію і забезпечила собі вихід з групи на чемпіонаті світу

Збірна Нової Зеландії U-20 обіграла Норвегію (2:0) у другому турі молодіжного чемпіонату світу.

Актуально: Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці

Перший м'яч новозеландці забили на 71-й хвилині, відмінний дальній удар вдався Джанні Стенснессу. А через 12 хвилин номінальним гостям автогол Кітолано.

Перемога дозволила Нової Зеландії достроково вийти в плей-оф ЧС. В активі у них 6 очок - стільки ж і у Уругваю, який раніше здолав Гондурас.

Чемпіонат світу U-20

Група С

27 травня

Норвегія - Нова Зеландія 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 71 Стенснесс, 0:2 - 83 Кітолано.

Джерело - Чемпіон.