Лунін: У перерві була емоційна розмова

Після першого тайму матчу проти Катара в роздягальні збірної України відбулася емоційна розмова.

Про це сказав голкіпер збірної України U-20 Андрій Лунін.

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"Дякую людям, які приходять другу гру поспіль, добре підтримують. Дуже важка гра у нас, не все виходило, що ми хотіли. Але показали характер, терпіли до кінця, використали свій момент - це найголовніше.

У перерві вдруге була емоційна розмова, напевно, це підбадьорило якось хлопців", - сказав Лунін.