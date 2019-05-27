Лунін: У перерві була емоційна розмова

Після першого тайму матчу проти Катара в роздягальні збірної України відбулася емоційна розмова.
Про це сказав голкіпер збірної України U-20 Андрій Лунін.
Актуально: Катар - Україна 0:1. Огляд матчу
"Дякую людям, які приходять другу гру поспіль, добре підтримують. Дуже важка гра у нас, не все виходило, що ми хотіли. Але показали характер, терпіли до кінця, використали свій момент - це найголовніше.
У перерві вдруге була емоційна розмова, напевно, це підбадьорило якось хлопців", - сказав Лунін.
Нагадаємо, Збірна України U-20 здобула мінімальну перемогу над Катаром і стала близькою до виходу в 1/8 фіналу Мундіалю. В активі підопічних Олександра Петракова 6 очок.
Джерело - Чемпіон.