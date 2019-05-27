Збірна України U-20 перемогла однолітків з Катару на молодіжному чемпіонаті світу, який відбувається в Польщі.

Єдиний гол в матчі на 59-й хвилині забив захисник київського Динамо Денис Попов.

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Таким чином, збірна України здобула вже другу перемогу на чемпіонаті світу і очолює свою групу з шістьма очками. Жовто-сині зробили впевнений крок до виходу в плей-оф турніру. Пізніше сьогодні в групі D зіграють Нігерія та США.

Наступний матч українці зіграють проти Нігерії 30 травня.

Чемпіонат світу U-20

Група D

27 травня

Катар - Україна 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 59 Попов

Нагадаємо у першому турі Україна здобула перемогу над збірною США.

Джерело - Чемпіон.