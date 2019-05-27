Карпати підтвердили відставку Фабрі

Фабрі Гонсалес покинув посаду головного тренера львівських Карпат.

Про це повідомляється на офіційному сайті львівського клубу.

"Насамперед, хочу вибачитися перед нашими уболівальниками за те, що фактично два дні клуб не повідомляв офіційну інформацію щодо відставки Фабрі Гонсалеса. Насправді, він повідомив керівництво про те, що залишає посаду головного тренера практично одразу після завершення матчу проти Олімпіка. Однак, необхідно було провести низку формальних процедур, поставити підписи під усіма паперами і лише після цього надати офіційну інформацію.

До завершення чемпіонату команду готуватиме виконувач обов’язків головного тренера – Олександр Чижевський", – зазначив виконавчий директор Карпат Ростислав Ящищин.

Нагадаємо, Фабрі очолив Карпати в січні 2018 року. Іспанський фахівець після матчу проти Олімпіка натякнув, що більше не може продовжувати працювати в клубі.

Джерело - Чемпіон.